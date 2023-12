Alle 18:30 circa della sera di ieri 24 dicembre, tre squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenute per l’incendio di una abitazione sita al primo piano di una palazzina in via Pizzetti a Quartu Sant’Elena.

L’incendio è stato causato dall’esplosione di una bombola di gpl che alimentava una stufa di riscaldamento all’interno dell’appartamento.

I Vigili del fuoco hanno predisposto l’intera evacuazione della palazzina, localizzato e spento l’incendio all’interno dell’abitazione. Ed hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, evitando la propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti.

Tre persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale dal personale sanitario. Tra i feriti risultano due coniugi anziani invalidi ed un uomo che che è riuscito a portare all’esterno i coniugi prima che le fiamme si propagassero agli ambienti dell’appartamento.

Al termine delle operazioni di spegnimento e dì messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

