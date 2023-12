Incidente mortale stamattina a Dualchi: un Fiat Dobló condotto da Francesco Porcheddu ha sbandato andando ad impattare contro una grossa roccia posta all’ingresso del paese.

Le cause sono in corso d’accertamento. Per il conducente – 59enne di Sedilo – non c’è stato nulla da fare, vani sono stati i tentativi di rianimazione. Ferito il passeggero, un 27enne di Fonni, portato in ospedale.

Sul posto era presente in ambulanza del 118 e l’elisoccorso, oltre alla polizia per i rilievi di rito.

