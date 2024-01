La Sardegna è l’ultima regione italiana per bambini nati nell’anno appena trascorso. Numeri confermati anche per i nuovi arrivati nel 2024.

Nell’Isola, infatti, si contano 0,95 bebè per ogni donna in età fertile, ma i dati sarebbero in linea con gli ultimi anni.

L’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, primo punto nascite della regione, con 1525 neonati nel 2023 ha sfondato quota 1500 per il terzo anno consecutivo.

In Gallura e al San Martino di Oristano i bambini nati al 31 dicembre è stato esattamente lo stesso dell’anno precedente, rispettivamente 779 e 440. Precisamente, all’ospedale di Olbia si sono registrati sette parti gemellari, con 33 Stati rappresentati, oltre a quello italiano – in testa i neonati di origine rumena e marocchina.

In leggera crescita, infine, i dati al San Francesco di Nuoro, dove però non ci sono state nascite nelle primissime ore del 2024. I nati del 2023 sono stati 843, sette in più rispetto al 2022.