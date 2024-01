Dall’8 luglio 2023 si sono perse le tracce di Giacomo Solinas, 39enne di Gonnesa. Un giorno è uscito di casa con un borsone e uno zaino in direzione Nord Sardegna per un lavoro. Ma in Costa Smeralda non ci è mai arrivato.

Il caso è sotto la lente del programma di Raitre “Chi l’ha visto?“. Che in contatto con la madre Lidia sta provando a ricostruire il percorso dell’uomo. Poco prima di allontanarsi aveva infatti ricevuto una misteriosa telefonata. Dopo di che il cellulare è stato staccato.

Nella puntata del programma andata in onda mercoledì 17 gennaio, la conduttrice Federica Sciarelli e il criminologo Gianni Spoletti hanno fatto notare alcuni dettagli. Rivelati da alcune telecamere della zona. Giacomo Solinas infatti si sarebbe diretto verso le campagne, avrebbe salutato verso qualcuno e sarebbe presumibilmente salito su un’auto. Per andare dove? Non si sa.

“Non crediamo in una scomparsa volontaria di Giacomo. Crediamo sia stato aiutato da qualcuno a scomparire nel nulla” ha commentato il criminologo a Chi l’ha visto?.

