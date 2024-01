Pauroso incidente stradale ieri sera in viale Colombo a Quartu, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ben tre le auto coinvolte, con un uomo rimasto incastrato fra le lamiere che ha necessitato l’intervento dei Vigili del fuoco per essere liberato e successivamente trasportato in ospedale dal 118.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, così come non preoccupano quelle degli altri coinvolti. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu per i rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

