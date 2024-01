Gigi Riva come Sant’Efisio. Per l’ultimo saluto al Mito rossoblù, le sirene delle navi ormeggiate al porto di Cagliari suoneranno all’unisono, come da tradizione per il passaggio del santo martire di fronte al Municipio.

I funerali di Rombo di Tuono sono previsti per le 16 alla Basilica di Bonaria. A tenere la messa esequiale sarà l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Baturi.

Il suono delle sirene accompagnerà l’uscita del feretro dalla chiesa verso il Cimitero monumentale.

