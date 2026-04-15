Ambasciata iraniana risponde a Trump: “Attaccare l’Italia? No, amiamo la Sardegna”

Nelle scorse ore è scoppiata la polemica verbale tra il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e il Santo padre Papa Leone XIV in merito alla guerra in Medio Oriente. Dalla parte del Papa si è schierato il Governo italiano nel nome della premier Giorgia Meloni che ha definito “inaccettabile” l’attacco del “tycoon” a Papa Leone. Da qui, Trump, ha attaccato anche Giorgia Meloni definendo le inaccettabile, invitandola a ragionare sul fatto che l’Iran, dotato di bomba nucleare, farebbe saltare in aria anche l’Italia.

La risposta iraniana non si è fatta attendere, attraverso l’ambasciata in Thailandia, che ha voluto fare chiarezza e anche ironizzare sulle parole del presidente americano.

“Perché dovremmo attaccare l’Italia? Amiamo gli italiani, il calcio, il cibo e amiamo Roma, Pisa, Milano, Venezia, la Sardegna, Firenze, Napoli, Genova, Torino, Sicilia e tutto ciò che c’è nel mezzo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it