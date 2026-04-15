Tragedia a Uta, 22enne si schianta e perde la vita: ecco chi era la vittima

Un drammatico incidente stradale ha segnato la serata di ieri alla periferia di Uta, costando la vita a un giovane di 22 anni, Michele Murgia, residente ad Assemini. Il sinistro si è verificato intorno alle 22:00 in via Sant’Ambrogio, dove una Fiat Panda con a bordo tre giovani è uscita improvvisamente di strada. La dinamica, ricostruita dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, descrive un impatto violentissimo: l’utilitaria ha prima centrato il guardrail per poi terminare la sua corsa schiantandosi contro un albero.

Il quadro emerso dai primi rilievi ha aggiunto dettagli inquietanti alla vicenda. La vettura coinvolta, infatti, è risultata essere oggetto di furto, denunciato solo poche ore prima del tragico impatto nel parcheggio del centro commerciale “Le Vele” a Quartu Sant’Elena. Per Michele Murgia, che viaggiava come passeggero, l’impatto si è rivelato fatale sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Insieme a lui, un amico di 23 anni è stato estratto dalle lamiere e trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato, dove fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Resta ancora da chiarire la posizione di una terza persona. Gli inquirenti ipotizzano infatti che un altro coetaneo possa essersi allontanato dal luogo del sinistro sotto choc subito dopo l’incidente. I militari dell’Arma, allertati dai sanitari del 118, stanno lavorando per identificare tutti i presenti e definire chi fosse alla guida al momento dello schianto. La salma del giovane di Assemini è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’intera comunità locale resta colpita da una tragedia che unisce la giovane età delle vittime a un contesto di illegalità finito nel peggiore dei modi.

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