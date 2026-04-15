Diatriba tra Trump e Papa Leone XIV: interviene l’Arcivescovo di Cagliari Baturi

Nelle scorse ore ha tenuto banco la diatriba tra il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e il Santo padre Papa Leone XIV. Il “tycoon” ha accusato il Papa di essere “debole” in merito alle sue posizioni contro la guerra attualmente in corso in Medio Oriente. La risposta del Santo padre non si è fatta attendere che, con schiena dritta, ha enunciato di proseguire la propria missione religiosa, annunciando il vangelo, schierandosi sempre a favore della pace e contro le violenze.

In questa questione è intervenuto anche l’Arcivescovo di Cagliari Monsignor. Baturi: “La polemica innescata dal presidente americano Trump e dal suo vice Vance contro il Papa e la Chiesa cattolica ci aiuta però a capire paradossalmente alcuni elementi di fondo. Il Papa risponde: io non sono un politico e quindi non entro in polemica diretta. È un modo di dire che la Chiesa attraversa la storia con il mandato del Signore senza aver paura degli uomini”.

“Senza diventare parte di una dinamica politica che schiera alcuni contro altri. La grande tentazione è quella di voler ridurre la Chiesa a pronunciamenti astratti o funzionali a una logica di potere. Non aver paura significa affermare l’alterità della Chiesa e del messaggio cristiano rispetto ad ogni dinamica di potere”.

Baturi incalza: “La dinamica della guerra è una dinamica che ha a che fare con l’idolatria di sé, del potere e del denaro, con una enfasi su se stessi… un delirio di onnipotenza. Chi si pensa come un assoluto ha bisogno o di complici o di strumenti e di nemici, tendente ad associare i primi e a reprimere gli altri”.

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