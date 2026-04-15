Porto Torres, sbarca e finisce in manette: condannato per violenza sessuale

Un tentativo di trascorrere le vacanze in Sardegna si è concluso con l’ingresso in cella per un uomo rintracciato dalla Polizia di Stato presso lo scalo marittimo di Porto Torres. Durante le consuete attività di monitoraggio dei flussi dei passeggeri in arrivo, il personale della Questura di Sassari ha identificato un soggetto il cui profilo segnaletico ha fatto emergere pendenze penali di estrema gravità. L’uomo, giunto nell’Isola a bordo di un traghetto di linea partito da Genova, era infatti destinatario di un ordine di carcerazione.

Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva legata a reati di natura sessuale. Nello specifico, l’autorità giudiziaria ha stabilito per il passeggero una reclusione pari a “più di 6 anni” per il reato di violenza sessuale aggravata.

La sentenza, passata in giudicato, ha reso immediata l’esecuzione della pena non appena gli agenti hanno riscontrato la corrispondenza dei dati anagrafici durante le verifiche ai varchi di sbarco.

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