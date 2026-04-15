Tragedia a Selargius, 66enne muore precipitando dal 3° piano: indagini in corso

Una drammatica scoperta ha scosso la scorsa notte la quiete di un’area residenziale di Selargius, dove una donna di 66 anni, di nazionalità romena, ha perso la vita in circostanze ancora avvolte dal mistero. L’allarme è stato lanciato dal proprietario dell’abitazione, un pensionato di 87 anni, che ha rinvenuto il corpo ormai privo di vita della donna nel piazzale situato sul retro dell’edificio. La vittima, secondo quanto ricostruito inizialmente, era ospitata nell’immobile a titolo gratuito.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, allertati dal personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. I primi rilievi indicano che la sessantaseienne sarebbe precipitata dal terzo piano della palazzina. Per fare piena luce sull’accaduto e stabilire se si sia trattato di un tragico incidente, di un gesto volontario o di altre ipotesi, sono giunti sul posto anche i militari del Nucleo Investigativo per l’esecuzione dei rilievi tecnici.

Gli investigatori dell’Arma sono impegnati a “cristallizzare la scena dell’evento” per raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione della cinematica della caduta. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista. L’Autorità Giudiziaria, dopo aver consultato il medico legale intervenuto sul posto, ha ordinato il trasferimento della salma presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Nei prossimi giorni verrà eseguito l’esame autoptico, che risulterà decisivo per chiarire le cause esatte della morte e verificare l’eventuale presenza di segni riconducibili a fattori esterni prima della caduta. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla vicenda, mentre i Carabinieri proseguono con l’ascolto di testimoni e la verifica della posizione della vittima per delineare con precisione il contesto in cui è maturata la tragedia.

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