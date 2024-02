Papa Francesco incontrerà gli artigiani di Confartigianato Sardegna.

L’evento, che si terrà insieme ai collaboratori, ai pensionati, ai familiari e ai simpatizzanti, è previsto per la prossima udienza privata di sabato 10 febbraio, nell’Aula Paolo VI.

La delegazione sarda sarà composta da 150 persone provenienti da tutta l’Isola, all’interno dei circa 6mila partecipanti del sistema artigiano nazionale dell’associazione in rappresentanza di tutte le regioni italiane.

“In poche ore, la Sala Nervi ha raggiunto la sua capienza massima – commenta il segretario di Confartigianato Sardegna, Daniele Serra – questo ci fa dire che sabato sarà certamente una giornata indimenticabile perché l’incontro con Papa Francesco sarà un evento che segnerà percorso personale e professionale di tutti”.

“Al di là di tutto- aggiunge Serra – sarà l’occasione per sentirsi comunità e crescere insieme, come imprenditori, colleghi, amici e famiglie, tutti uniti da un desiderio comune di condividere, apprendere e essere parte di qualcosa di più grande. Un evento che ricorderemo con grande gioia, non solo per l’incontro stesso ma per il senso di comunità e unione che esso rappresenta”.

