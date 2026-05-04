Dinamo Sassari ko con la Virtus, è retrocessione dopo 16 anni

Serata amara per la Dinamo Sassari, che saluta la massima serie dopo 16 stagioni. La sconfitta interna contro la Virtus Bologna per 73-78, unita alla vittoria di Treviso su Cantù, sancisce la retrocessione matematica dei biancoblù in Serie A2 con un turno di anticipo.

Al PalaSerradimigni la squadra sarda ha lottato con determinazione, soprattutto nella prima metà di gara, chiusa all’insegna dell’equilibrio. La partita è cambiata nel terzo quarto, quando Bologna ha alzato il ritmo piazzando un parziale decisivo di 15-30 che ha indirizzato il match. Nel finale, nonostante i tentativi di rimonta della Dinamo, gli ospiti sono riusciti a gestire il vantaggio fino alla sirena.

Per la Virtus si tratta di un successo pesante, che vale il primo posto matematico al termine della regular season, complice anche il passo falso di Brescia sul campo di Tortona.

Per Sassari, invece, si chiude un ciclo lungo e significativo nella massima serie, culminato con stagioni di alto livello ma terminato con una retrocessione maturata al termine di un’annata difficile.

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