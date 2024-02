Una task force permanente sotto il coordinamento della Questura di Nuoro è stata avviata per implementare le misure di sicurezza che verranno inserite in un protocollo di intesa per scongiurare assalti ai portavalori.

Dopo l’ennesima rapina a un furgone portavalori, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi ha predisposto le prime misure che andranno a prevenire eventuali assalti.

Presenti i vertici delle forze dell’ordine, i presidenti degli Istituti di vigilanza della provincia, i segretari territoriali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl e dirigenti dell’Anas.

Tra le misure ci sono l’utilizzo di tecnologie innovative per prevenire gli assalti e favorire interventi veloci delle forze dell’ordine quando si verifichino le rapine. Previste anche più telecamere sulle strade e meno soldi nei furgoni.

