La Fials denuncia la gravissima situazione relativa al trasporto delle salme all’interno del Santissima Trinità. In particolare sull’assenza di barelle idonee alla funzione di trasporto delle salme dai reparti alla camera mortuaria del medesimo ospedale.

“Parrebbe che ormai da diverso tempo, i pazienti vengano trasportati su barelle non idonee, comunemente presenti all’interno delle ambulanze. In qualche circostanza, a causa del notevole peso della salma, non riuscendo ad effettuare il trasporto con la barella in dotazione alle ambulanze, si sarebbe dovuto optare al trasporto con il letto di degenza dalla Unità Operativa verso la camera mortuaria, attraversando i vialetti dell’ospedale”.

Lo spiega il segretario provinciale Giampaolo Cugliara.

“La mancata sostituzione della barella per il trasporto delle salme sarebbe stata segnalata anche al Rspp dell’Azienda per le parti di competenza, senza tuttavia aver sortito alcun effetto. Ci chiediamo se tutto ciò sia normale e domandiamo al Direttore Generale della ASL 8 quale motivazione economica abbia impedito l’acquisto di una nuova barella per la struttura obitoriale”.

Cugliara lamenta “l’assoluta inadeguatezza nel risolvere problematiche che potremmo definire ‘ordinarie’ nella Direzione di una ASL (dalla carenza delle divise da lavoro fino al mancato acquisto di una barella per la struttura obitoriale). Sembrerebbe che per il dg sia più confacente affrontare le spese di ristrutturazioni dei locali della Direzione Generale, lavori per i quali, ci viene riferito, siano state reperite, anche, le risorse per pavimentare con pregiato parquet! Ma i soldi per l’acquisto di una barella per il trasporto delle salme no”.

