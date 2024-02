Matteo Berrettini e Melissa Satta si sarebbero lasciati. Gli indizi, secondo i principali giornali di gossip, arriverebbero in particolare dal recente compleanno di lei. In cui il tennista era grande assente.

Berrettini si sta allenando a Montecarlo con il suo nuovo allenatore. Concentrato nella necessità di tornare presto in campo e scalare nuovamente la classifica Atp (ora è 124esimo). Lei invece ha passato il compleanno col figlio Maddox. Da molto tempo non si vedono più in giro assieme e non condividono più nulla che li riguardi.

Nessuno dei due si è pronunciato pubblicamente, ma le voci che si rincorrono da qualche giorno sono sempre più consistenti.

