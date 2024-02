Alla fine gli agricoltori sono rimasti soddisfatti dal comunicato letto da Amadeus al Festival di Sanremo.

A rendere noto il pensiero è stato Fabio Pitzalis, agricoltore di Guasila, rappresentante sardo del drappello del movimento dei trattori da alcuni giorni a Sanremo.

“Nessun rimpianto, il messaggio è passato. Non era un comunicato pericoloso o destabilizzante, parlava di noi. Ora non si molla. Martedì saranno due settimane di lotta in Sardegna. Fermarsi adesso significherebbe buttare all’aria quanto già fatto. Ora programmiamo le prossime iniziative anche sentendo il coordinamento nazionale” ha spiegato all’Ansa.

