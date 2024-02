“Io sono molto rispettoso della specificità della Sardegna e delle sue istanze di Regione autonoma. Detto ciò, questo è un esperimento che ha portato a un progetto serio, credibile, con forze progressiste, forze civiche che hanno lavorato intensamente per un programma coeso”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, questa mattina a Quartu Sant’Elena per sostenere la campagna elettorale di Alessandra Todde.

L’ex premier ha elogiato l’alleanza Pd-5 Stelle, per poi attaccare il governo Meloni. “Credo che questo governo abbia intrapreso una strada pericolosa. Pur di accontentarsi fra di loro, si stanno concedendo delle Riforme che fanno male al Paese, alla prospettiva di crescita dell’Italia intera, di sviluppo sociale. Non puoi governare senza una visione unitaria accontentando ciascuna forza politica per una riforma”.

E sulla protesta degli agricoltori aggiunge: “L’intervento sull’Irpef è modesto e insufficiente, rimane una grande sofferenza per un settore trainante del nostro sistema produttivo, gli agricoltori andrebbero ascoltati, ma andavano ascoltati per tempo”.

