Nascondeva in casa oltre 5 chili di coralli protetti, fra cui il pregiatissimo corallo cervello. Il tutto senza averne l’autorizzazione.

Il responsabile, un uomo residente a Oristano, è stato denunciato dai carabinieri forestali del Nucleo Cites di Cagliari, dipendenti dal Centro anticrimine natura carabinieri.

In seguito alle verifiche, i militari hanno accertato che l’uomo avrebbe tentato di vendere illegalmente le specie in suo possesso, in assenza della prevista documentazione che ne attestasse la regolarità dell’origine.

Resta ancora da chiarire la provenienza dei coralli sequestrati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it