La Sardegna è la seconda regione italiana per raccolta differenziata. Con il 75,9% di rifiuti smaltiti in discarica, infatti, l’Isola è dietro soltanto al Veneto, che registra il 76,2%.

Lo rivela l’ultimo Rapporto ambiente Snpa, presentato oggi a Roma, e relativo al 2022.

In Italia è in costante discesa la quantità di rifiuti smaltiti in discarica: se nel 2002 si registrava il 63,1%, dieci anni dopo si è arrivati al 17,8%. Sono 117 le discariche operativa: 50 al Nord, 25 al Centro e 42 al Sud.

La normativa Ue impone di arrivare al 10% entro il 2035.

Dato, invece, da migliorare, è quello del totale dei rifiuti urbani prodotti: nel 2022 si attesta a 29,1 milioni di tonnellate, in calo solo dell’1,8% rispetto all’anno precedente.

A livello nazionale, la differenziata ha raggiunto il 65%. La frazione più raccolta in Italia è l’organico (38,3% del totale), seguito da carta e cartone (19,3%) e vetro (12,3%).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it