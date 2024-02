Superati i mille giovani in due weekend consecutivi, che hanno scelto di sfruttare i bus notturni del Ctm che da Cagliari raggiungono fino otto Comuni dell’hinterland.

Un vero e proprio successo che garantisce maggiore serenità a tutte le famiglie di tanti ragazzi e ragazze che vogliono trascorrere una nottata in compagnia di amici e tornare a casa in sicurezza, senza mettersi alla guida dell’auto e rischiare la vita, come accaduto troppe volte nel corso degli ultimi anni.

Il servizio del Ctm, attivo dal 10 febbraio scorso, prevede tre linee principali: Linea E (Esterna Rossa), che collega il centro di Cagliari con le zone dove si trovano le discoteche (fino a Quartu, Pirri, etc.), andata e ritorno; Linea L (Litoranea), che collega il centro di Cagliari con il Poetto e Margine Rosso, andata e ritorno; Linea 9, che collega il centro di Cagliari con Elmas, Assemini e Decimomannu, andata e ritorno.

Viene effettuata una corsa ogni mezz’ora, con l’ultima prevista alle 4,20, a ridosso della partenza del servizio ordinario alle 5. A bordo dei mezzi si trova una guardia giurata. Si può utilizzare il proprio abbonamento o acquistare un singolo biglietto.

“Nello scorso weekend abbiamo trasportato circa 650 passeggeri, il doppio rispetto a sabato scorso”, dice il presidente Ctm Carlo Arba. Si parla, quindi, di un totale di oltre mille ragazzi. “È un segnale di fiducia nel servizio Ctm e mi auguro che venga utilizzato sempre di più dai nostri ragazzi. Non c’è stata nessuna criticità di ordine pubblico, abbiamo inserito le informazioni in tempo reale su Busfinder e la mappa del percorso sia a bordo dei bus notturni sia ai capolinea. Le informazioni sono anche in inglese per soddisfare le esigenze dei turisti e dei numerosi studenti Erasmus presenti. Sono soddisfatto – conclude Arba – del successo e dell’entusiasmo con il quale i giovani hanno accolto questo servizio notturno. È un segnale importante di cambiamento delle abitudini verso il trasporto pubblico”.

