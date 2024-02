Il Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis ha dato la disponibilità alla firma di un Protocollo con i sindacati per garantire la sicurezza nei cantieri edili e contrastare il lavoro sommerso nel settore edile.

Lo ha annunciato con soddisfazione il segretario generale della Feneal Uil Sardegna, Gianni Olla, al termine dell’incontro in Prefettura in occasione del sit-in organizzato questa mattina a Cagliari da Cgil e Uil per sensibilizzare le istituzioni e le organizzazioni datoriali sul problema delle morti sul lavoro.

“Basta con i subappalti a cascata, chiediamo l’obbligo del contratto unico di cantiere in tutte le opere edili e le stesse tutele economiche e normative dei lavoratori dipendenti dell’impresa appaltatrice”.

“Quando la UIL ha incominciato qualche anno fa la battaglia dal nome Zero morti sul lavoro, avevamo la consapevolezza che non sarebbe stata facile, che ci saremo scontrati con logiche di massimo profitto e interessi particolari non degni di una società civile. L’iniziativa di oggi vuole mettere al centro del dibattito politico-sociale la dignità dei lavoratori”.

