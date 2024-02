Quattro candidati alla presidenza, 1400 i candidati in corsa per uno dei 60 posti del Consiglio regionale della Sardegna, 60 seggi a disposizione disposti in 8 collegi: questi i numeri delle Regionali 2024.

Domani, domenica 25 febbraio, i sardi si recheranno alle urne per decretare la nuova guida della Regione. Ecco di seguito i candidati alla presidenza e le liste che li sostengono:

– Lucia Chessa: Sardegna R-Esiste

– Renato Soru: Progetto Sardegna, +Europa-Azione-Upc, Liberu, Rifondazione Comunista, Vota Sardigna

– Alessandra Todde: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Futura, Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Psi – Sardi In Europa, Demos, Uniti Per Alessandra Todde, Fortza Paris, Orizzonte Comune

– Paolo Truzzu: Fratelli D’Italia, Forza Italia, Lega, Partito Sardo D’Azione, Unione Di Centro, Riformatori Sardi, Sardegna Al Centro 20venti, Dcr Con Rotondi, Alleanza Sardegna – Partito Liberale Italiano

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it