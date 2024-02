Nell’aprile dello scorso anno la sua sospensione per aver pregato in classe divenne un caso nazionale, ma ora spuntano nuovi guai per la maestra Marisa Francescangeli. La docente che insegna alle elementari di San Vero Milis è stata di nuovo sospesa, questa volta per aver schiaffeggiato una bambina. Inoltre non le verrà nemmeno versato lo stipendio per intero, ma solo una quota alimentare.

I fatti risalgono al 26 settembre. Secondo la versione fornita da Francescangeli la bambina si era seduta a terra e non parlava più, fissando la maestra con gli occhi spalancati. Spaventata dal comportamento assente della bambina, per farla riprendere pensando a un malore, le avrebbe dato due schiaffetti.

L’Ufficio scolastico provinciale, informato dei fatti, ha però avviato un procedimento disciplinare. La commissione ha infine valutato il gesto come una reazione della docente al comportamento provocatorio della bambina, decretando il provvedimento di sospensione.

