“Forse paghiamo cinque anni in cui non abbiamo governato proprio brillantemente. Ma io sono sempre ottimista, la partita si gioca sino all’ultima sezione”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, commenta dal comitato elettorale del centrodestra i primi dati non ufficiali sulle Regionali sarde che danno Alessandra Todde in netto vantaggio su Paolo Truzzu.

“A Cagliari ci aspettavamo questo risultato, abbiamo preso decisioni senza badare troppo al consenso. Forse non abbiamo spiegato bene ciò che abbiamo fatto. Ma non è ancora finita, non parto sconfitto”.

