Dopo una pesante conferenza stampa, lunedì scorso, per confermare le sue responsabilità per la sconfitta alle regionali, Paolo Truzzu lascia la sua fascia tricolore per andare a sedere da leader dell’opposizione in Consiglio regionale.

Nella giornata di ieri, a Palazzo Bacaredda è stata convocata la conferenza dei capigruppo per capire il da farsi. Il sindaco cagliaritano lascerà dopo la proclamazione degli eletti, che in genere avviene entro quaranta giorni, ma potrebbe la scelta potrebbe essere anche anticipata.

Sarà dunque tra un mesetto, dopo Pasqua, come concordato con tutti i partiti. Nel frattempo sarà il vicesindaco a gestire i lavori di ordinaria amministrazione.

“Ci vedremo in Consiglio regionale per gli interessi della Sardegna e dei sardi” ha detto Truzzu durante la conferenza stampa dello scorso lunedì per fare il punto della sconfitta elettorale. “Il risultato – ha proseguito – ci vede sotto di qualche migliaio di voti a fronte di 750mila elettori, un distacco di uno sputo. Mi dispiace perché pensavo di raggiungere un altro risultato”.

Nessun dubbio sulle responsabilità di quanto accaduto nelle urne. “La responsabilità è del sottoscritto e di nessun altro”. A penalizzarlo, ha confermato lo stesso Truzzu, è stata la sua città. “Mi sembra che a Cagliari ci sia stato un voto contro il sottoscritto e non contro la coalizione, ma rifarei comunque le stesse scelte che ho fatto. Ho sempre pensato che la politica debba avere una visione, e ho cercato di dare una visione alla città ma probabilmente non sono riuscito a trasmetterla ai cittadini”.

Per Truzzu, il voto disgiunto c’entra poco. “C’è sempre stato, non penso abbia inciso così pesantemente”, ha detto senza mezzi termini. Poi un accenno ai progetti futuri. “Sono praticamente arrivato alla fine del mio mandato da sindaco, quindi proseguirò il mio impegno in Consiglio regionale, alla guida della coalizione di centrodestra. Voglio continuare a dare il mio contribuito alla Sardegna”, ha concluso.

