Volano scintille tra Alessandra Todde e Marco Marsilio in vista delle elezioni regionali in Abruzzo. La neo presidente sarda è stata messa in mezzo alla bagarre elettorale dal collega abruzzese.

“Todde in Abruzzo per aiutare D’Amico? Avrei preferito vederla quando era sottosegretario alle attività produttive e bisognava risolvere i problemi delle nostre aziende, ma il governo non ci ha dato una mano” ha dichiarato nel programma “L’Attimo Fuggente” condotto Luca Telese.

“Ero assente da sottosegretaria? Dovrebbe chiederlo ai sindaci abruzzesi, alle parti sociali, ai lavoratori del territorio che ho incontrato e ricevuto tutte le volte che ho convocato i tavoli di crisi al MiSe. Il mio impegno per la Regione Abruzzo lo ha riconosciuto più volte lo stesso Marsilio, ringraziandomi pubblicamente. Basterebbe fare una ricerca su Google per ritrovare tutti gli articoli in cui mi cita”.

Quindi un avviso al candidato del centrodestra. “Marsilio risponda alle preoccupazioni dei suoi concittadini che si sentono abbandonati e trascurati. Ed eviti di nascondersi dietro la faccia di Giorgia Meloni”.

