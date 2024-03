Riapriamo gli ombrelli: domenica di forti piogge in Sardegna

La Protezione Civile regionale ha emesso per tutta la giornata di domani un’allerta di codice giallo: invito all'attenzione per gli automobilisti che si metteranno in strada