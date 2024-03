Salvatore Deidda rispetta il risultato delle elezioni regionali sarde ma insiste sulla distanza tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu. Lo ha fatto sapere all’AdnKronos con una dichiarazione.

“Non abbiamo contestato alcunché, nessuno ha parlato mai di un ribaltone, ma chiediamo altrettanto rispetto e vogliamo che il risultato elettorale venga commentato sui dati reali e non sulle ipotesi…”.

Per il parlamentare in quota Fratelli d’Italia, la distanza non sarebbe di 1600 voti come dichiarato dagli esponenti del Campo Largo. “Siamo convinti che in base al risultato delle sezioni rimaste ancora sospese e tenendo conto anche delle schede contestate e di quelle nulle, il vantaggio della Todde potrebbe assottigliarsi a circa 600-800 preferenze“.

Pertanto, conclude Deidda, “in base ai verbali e ai dati delle sezioni scrutinate, valuteremo il da farsi, ovvero se fare ricorso e ottenere il riconteggio“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it