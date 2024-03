La squadra 1A della Centrale dei vigili del fuoco è intervenuta questo pomeriggio in via della Marina a Sorso per un incidente stradale.

Una autovettura, per cause da accertare, è uscita fuori strada investendo una passante. Conducente e investita sono state trasportate all’ospedale in codice rosso.

I vigili del fuoco intervenuti hanno collaborato per la stabilizzazione delle persone coinvolte e messo in sicurezza sia la macchina che un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto l’elisoccorso, i Carabinieri e la Polizia locale.

