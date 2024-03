Ancora un incidente a Cagliari, in viale San Vincenzo, nell’incrocio con via La Vega, sotto le mura dei giardini pubblici.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto, il cui conducente, un 67enne, è stato sbalzato sull’asfalto.



L’uomo è stato trasportato al Brotzu in codice giallo con un trauma a una spalla. Le sue condizioni non sono gravi. Non ci sono altri feriti.



Sul posto presenti il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.

