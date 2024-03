Altro che dolci uova di cioccolato, la Pasqua in Sardegna sarà salatissima secondo Adiconsum. Dall’analisi dell’andamento dei listini al dettaglio in occasione dell’imminente festività emergono rincari importanti per le famiglie.

“Dopo i fortissimi rincari degli ultimi due anni, i prezzi al dettaglio non solo non scendono, ma continuano a salire nell’Isola, anche se a ritmi meno sostenuti rispetto allo scorso anno. Un trend al rialzo che inciderà sulla spesa delle famiglie per la Pasqua” dichiara il presidente regionale dell’assocazione, Giorgio Vargiu.

Secondo le stime di Adiconsum, i beni alimentari rincarano nell’ultimo mese in media del 4,1% rispetto al 2023, con punte fino al 20% per le uova di cioccolato e +5-10% per le colombe. Le bevande salgono invece del +3,5%. Nei ristoranti invece gli aumenti medi annui sono del 4,3%, con punte del 5,4% a Olbia-Tempio.

Vargiu spiega ancora: “E chi opterà per qualche giorno di vacanza, rimanendo però sull’Isola deve mettere in conto rincari per le tariffe di hotel e strutture ricettive nell’ordine del 4,7%, con punte del +13,3% a Olbia. A tutto ciò si aggiungono le tariffe aeree in fortissimo aumento a causa, come già denunciato da Adiconsum nei giorni scorsi, degli algoritmi usati dalle compagnie per far salire i prezzi al crescere della domanda, con un aggravio di spesa per chi torna in Sardegna durante la Pasqua per far visita a parenti o amici, o per trascorrere una vacanza sull’Isola”.

