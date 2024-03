Intorno alle 18:40 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Ruanda (nella zona industriale della cittadina gallurese) per uno scontro fra tre autovetture.

La dinamica del tremendo incidente è in corso d’accertamento.

Due persone sono state trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti dal personale del 118. Sul posto anche Polizia Locale.

