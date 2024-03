Due ragazzi sardi, Gabriele Lissia e Edoardo Cavoli, hanno prestato giuramento da allievi della scuola militare Teulié. L’evento si è svolto all’Arco della Pace di Milano alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Edoardo Cavoli è di Cagliari, studi nel liceo scientifico Alberti, col sogno di un futuro nel campo dell’ingegneria. “Per noi allievi questo è uno dei momenti più importanti della nostra vita. Rievoca importanti valori come dovere, lealtà e onore. Il ricordo di questa giornata rimarrà per sempre vivo”.

Gabriele Lissia invece è di Sassari, studi nel biennio del liceo scientifico Marconi. Poi l’istituto superiore dell’esercito. Il futuro? A Modena. “Vorrei entrare nell’accademia militare. Il percorso è lungo e avventuroso, mi manca la Sardegna. Ma sto bene qui e per fortuna nel mio corso sto conoscendo tante persone nuove”.

