Claudio Amendola è stato intervistato dal Corriere della Sera in merito al suo prossimo ritorno in tv con la serie “Il Patriarca“. Una chiacchierata utile per parlare anche della sua vita privata: dal recente divorzio da Francesca Neri fino al suo esordio al cinema.

Certo essere figlio di attori ha inciso tanto sulla sua carriera. “Se i miei genitori fossero stati avvocati o elettricisti sarebbe andata diversamente. Menomale che erano attori“.

Ecco perché l’ingresso nella grande industria cinematografica è stata quasi scontata, venendo catapultato sin da piccolo sul set.

“Se sei figlio di attori ti capita l’occasione di recitare da piccolo, da adolescente, da ragazzo. Un giorno, da bambino, andai a trovare mio padre in un set in Sardegna. Mi ritrovai buttato in scena. Per me era normale bazzicare i set”.

