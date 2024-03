Un botto pazzesco, come la deflagrazione di una bomba: attimi di paura a Pirri, in via Camaldoli per l’esplosione di due bombole.

Intervento dei vigili del fuoco sul luogo: fortunatamente non era presente nessuno in casa. Le bombole erano in cortile: dallo scoppio, è venuto giù un muretto.

