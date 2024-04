Non ce l’ha fatta il fantino Stefano Cherchi. Il 23enne originario di Mores è deceduto in ospedale a Canberra, in Australia, dove era ricoverato in coma da due settimane per una rovinosa caduta da cavallo.

Cherchi era considerato un vero talento dell’ippica, con oltre cento gare vinte in carriera. Per lui era stata subito enorme l’ondata di solidarietà dei colleghi e dei sostenitori della disciplina sportiva, ma purtroppo oggi è arrivato il triste epilogo.

