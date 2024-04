Contro l’invasione eolica in Sardegna scende in campo Giovanni Storti, membro del trio comico con Aldo e Giacomo.

Il comico ha pubblicato un video sui social dove si scaglia contro la progettazione, in Gallura, di impianti da 56 gigawatt che andrebbero ad impattare negativamente sul paesaggio.

“Calcolando che la Sardegna produce già quasi il 40% in più di ciò che consuma, non ha senso. Sono torri alte due metri che non verranno mai rimosse”.

Per Storti, l’alternativa c’è. E viene consigliata dall’Europa: “Servono impianti più piccoli, meno impattanti, al servizio dei paesi e delle comunità che usufruiscono di quella energia”.

