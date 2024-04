La passione per il Cagliari non ha davvero età. Carlo Matta, 95 anni, è il più anziano abbonato all’Unipol Domus. Il suo seggiolino nel settore Distinti non è mai vuoto e ormai è un punto di riferimento anche per gli amici che condividono con lui il settore.

Nell’ultimo numero del periodico Domus, è lo stesso Cagliari Calcio a dedicargli un tributo raccontando la sua storia. L’infanzia l’ha vissuta a Turri, con la passione per il calcio. Poi il servizio militare, quindi la carriera da dipendente comunale, sempre accompagnato da una famiglia numerosa fatta di sei figli, nove nipoti, sei pronipoti e la moglie Rina.

E sul web è già un idolo, con tantissime tra le più note pagine social nazionali dedicate al calcio che hanno condiviso la sua storia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it