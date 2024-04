Dopo circa un anno dalle segnalazioni dei pazienti, i carabinieri avevano iniziato a tenere d’occhio un medico di guardia di Alà dei Sardi.

Il professionista, secondo quanto denunciato da diversi pazienti, dichiarava di essere in un turno alla Asl e per questo veniva regolarmente pagato.

Ma come è emerso dalle indagini, il medico aveva in più occasioni dichiarato falsamente la propria presenza in servizio alla Asl Gallura di Olbia. Si tratterebbe di circa 30 giorni di assenza. Giorni per cui l’Ares Sardegna, ignara del fatto, gli aveva erogato 456 ore di servizio per un ammontare di quasi 11.500 euro.

Il Gip del Tribunale di Sassari, quindi, ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare personale interdittiva del divieto di esercizio della professione medica per 12 mesi.

