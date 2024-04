Salta la prima testa nella giunta Todde. L‘assessora al Lavoro, Desirè Manca non ha rinnovato il contratto a Maika Aversano, a capo dell’Aspal dal 2021, nominata dalla giunta Solinas.

Ma non è tutto. Manca ha dato subito dopo l’aa capo dell’Aspal dal 2021, nominata dalla giunta Solinas.vvio immediato “alle procedure per il conferimento del nuovo incarico”.

In ogni caso, come scritto nella delibera di tre anni, il suo contratto prevedeva “un periodo comunque non superiore alla fine della legislatura (la XVI, cioè quella precedente) e in ogni caso non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione della stessa”.

Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto la neo assessora Cinque Stelle a questa decisione, ma è probabile che tra le ragioni ci siano le recenti assunzioni effettuate dall’Aspal. Assuzioni contestate subito dopo da più parti per le modalità con cui la stessa Agenzia aveva messo sotto contratto quel funzionario in arrivo da un altro ente pubblico con sede nel Nord Italia.

