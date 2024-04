Paura questo pomeriggio a Olzai per un incidente che poteva avere conseguenze più gravi. Intorno alle 15:10, due auto si sono scontrate all’uscita di una curva nella periferia del paese e i veicoli hanno riportato danni gravissimi.

I Carabinieri di Orani hanno eseguito i rilievi per stabilire le responsabilità sullo scontro. Uno dei conducenti è stato trasferito all’ospedale di Nuoro per accertamenti mentre gli occupanti dell’altra auto non hanno riportato ferite. Lo scenario interessato è stato messo in sicurezza dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it