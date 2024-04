La comunità di Sorso piange Giuseppe Romano, 60 anni, morto a Ghedi in provincia di Brescia a causa di un brutto incidente in moto. L’uomo è andato a schiantarsi con il suo mezzo contro un’auto e dopo l’impatto non c’è più stato nulla da fare.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118, mentre gli agenti della polizia stradale cercano di ricostruire l’esatta dinamica. Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di un’imprudenza dell’automobilista coinvolto.

Romano da tempo viveva proprio a Ghedi, dove lavorava come guardia giurata.

