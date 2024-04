È un uomo di 60 anni il responsabile del grosso incendio divampato a Sarroch questa mattina.

Da quanto si è appreso, l’uomo stava bruciando alcune ramaglie e non è riuscito a controllare il fuoco per via del fortissimo vento di maestrale.

Ora lo stesso sarà denunciato per incendio colposo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari. In azione anche due Canadair, sebbene le forti raffiche abbiano reso l’operazione ancor più complessa.

Il rogo è al momento circoscritte a un crinale, sebbene difficilmente accessibile.

