I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro sono stati impegnati per tutto il pomeriggio con circa 25 unità a causa di diversi incendi di vegetazione. Paura anche per diverse abitazioni adiacenti ai roghi.

Nello specifico le squadre dei Distaccamenti di Lanusei e Tortoli sono state impegnate in località Monte Attu per un vasto incendio di vegetazione che ha minacciato diverse case, ma il rapido intervento in sinergia con il Corpo Forestale ha evitato danni. Sul posto hanno operato anche in supporto due canadair, attualmente l’incendio è sotto controllo ed in fase di bonifica.

Situazione analoga anche a Posada e Siniscola dove hanno operato le squadre del Distaccamento di Siniscola e della Centrale di Nuoro. Fortunatamente l’importante dispositivo messo in campo ha evitato danni.

