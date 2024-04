I proventi della tassa di soggiorno andranno a finanziare anche i grandi eventi musicali nella città di Olbia. Questa la promessa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Settimo Nizzi.

La città gallurese è il comune leader in Sardegna per gli incassi dall’imposta di soggiorno: ben 2 milioni e 699 mila euro. Una crescita costante: l’aumento della tassa dai 50 centesimi ad un euro non ha avuto conseguenze sulle presenze. Che, anzi, sono cresciute.

I soldi verranno investiti o sul turismo o nella sistemazione di aree urbane e verde pubblico. Senza dimenticare i grandi eventi, come dimostrato dal successo del Capodanno con i concerti di Zucchero e Salmo. L’idea è quella di alimentare sempre di più il circolo virtuoso che porta sempre più turisti a Olbia.

“L’evento a scopo turistico porta un ritorno evidente a livello di immagine. Senza contare il grande indotto che porta per tutte le attività economiche della nostra città” spiega Alessandro Fiorentino, assessore comunale al Bilancio.

