Dopo la pesante sconfitta patita in casa con Varese, Stefano Sardara – patron della Dinamo Sassari – ha parlato in conferenza stampa. Sfogando tutta la sua rabbia davanti all’atteggiamento in campo dei giocatori biancoblù.

“Sono qui chiedere scusa ai nostri tifosi, agli sponsor e a tutto il mondo Dinamo perché quello che abbiamo visto oggi è vergognoso. I giocatori oggi hanno lanciato un messaggio, che sono appagati dal risultato ottenuto” ha dichiarato in apertura di conferenza.

Annunciando la decisione di obbligare la squadra a nuovi allenamenti. Senza giorni liberi. “A partire da domani lavoreranno in queste due settimane quanto il club penserà sia il caso. Vedere oggi una squadra non andare in campo è vergognoso. Domattina facciamo allenamento presto e cerchiamo motivazioni perché questa è una piazza che ha storia, ha tifosi, ha tradizione e merita rispetto, e oggi quel rispetto non si è visto”.

Quello che ha fatto arrabbiare il presidente è ciò che si è visto a Napoli e oggi. “Una squadra che ha ottenuto il risultato e si accontenta. Non è così, per la società è importante andare fino in fondo e andare ai playoff, onestamente mi aspettavo di più per quello che il club ha dato ai suoi giocatori anche nelle difficoltà”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it