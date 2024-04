“Le porte dell’assessorato al Lavoro sono e saranno sempre aperte non solo ai sindacati ma anche ai lavoratori. Le emergenze da affrontare sono tante e siamo già al lavoro per cercare di risolvere in tempi brevi tutte le gravi problematiche”.

Così l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca risponde ai quindici lavoratori precari del Parco geominerario di Porto Conte che chiedono la stabilizzazione.

“Abbiamo ereditato soltanto macerie ma passo dopo passo tutti i dossier verranno esaminati. Nessuno verrà lasciato indietro. Il precariato è una piaga che attanaglia tantissimi lavoratori sardi, troppo spesso costretti a partire per poter sostenere le proprie famiglie. Non è accettabile che i lavoratori del Parco geominerario di Porto Conte debbano vivere temendo il licenziamento”.

