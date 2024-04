Emanuela Corda è la quinta candidata sindaca alle elezioni comunali di Cagliari 2024. Sarà sostenuta dalla lista “Alternativa“, che verrà presentata mercoledì 24 aprile.

“Alternativa è progetto politico per la città, nato dal confronto con la cittadinanza e con le diverse realtà della società cagliaritana. Si propone di portare avanti un cambiamento radicale che ritorni al concetto più puro e profondo della politica come servizio al cittadino e non come mero strumento per amministrare il potere. Fuori dalle logiche del bipolarismo e del voto utile solo per chi lo chiede. Alternativa si presenta senza alcun compromesso al ribasso, con una proposta civica e politica chiara e coerente”.

Per la Corda non è la prima candidatura alla massima carica di Palazzo Bacaredda. Nel 2011 infatti si propose alla guida del Movimento 5 Stelle: ottenne poco più di 1900 voti col 2,04% dei consensi.

