Ancora una tragedia sulle strade sarde: un 19enne di Dorgali ha perso la vita in seguito ad un violento scontro frontale tra un’auto e una moto.

La squadra 1A della Sede Centrale di Nuoro è intervenuta nel pomeriggio di oggi alle 18:10 circa a Dorgali in via Enrico Fermi. La dinamica dell’incidente è in corso d’accertamento.

Il forte impatto è stato purtroppo fatale per il conducente della moto, morto sul colpo.

Sul posto i carabinieri per l’avvio delle indagini atte a ricostruire la dinamica dell’evento.

